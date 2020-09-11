В Киеве закрываются спортклубы и фитнес-центры — Кличко

Из-за увеличения количества зараженных коронавирусом и вхождения Киева в «оранжевую» зону эпидемиологической опасности, в столице снова вводится ряд ограничений. В частности, с 14 сентября в городе закрываются спортклубы и фитнес-центры.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-пресс-конференции в пятницу, 11 сентября.

«Новости, к сожалению, неутешительные.Киев попал в «оранжевую» зону эпидемиологической опасности. Это определила правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям», — отметил Кличко.

Он напомнил, что вхождение в «оранжевую» зону эпидемиологической опасности предусматривает следующие ограничения:проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий разрешено с участием не более 220 чел.; 1 чел. на 10 кв. м площади здания; запрещена деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц; посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 чел. проведение медучреждениями плановых госпитализаций также временно ограничено (не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативных больных и случаев, когда есть риск для жизни пациента); запрещена деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 чел. на 10 кв. м помещения; запрещен прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха — санаториев и лагерей в столице и пригороде. перевозки пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом осуществляется только в количестве 50% мест для сидения.

«Я хочу обратиться к Национальной полиции! Ситуация с заболеваемостью в столице, как и в стране, — сложная. Большинство больных лечатся на самоизоляции. У многих пациентов, которые получили положительный результат на вирус, болезнь протекает бессимптомно.

И некоторые больные ведут себя безответственно — посещают общественные учреждения. Полиция, которая получает данные о больных, обязана отслеживать перемещения пациентов, находящихся на самоизоляции. И контролировать соблюдение ими условий самоизоляции», — подчеркнул Кличко.