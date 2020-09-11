Мир ждет повторение Великой депрессии — ООН

Из-за пандемии коронавируса мир приближается к беспрецедентному экономическому кризису, сравнимому с Великой депрессией 1930-х годов, говорится в докладе Организации Объединенных Наций.

Согласно прогнозу, 176 миллионам человек по всему миру грозит нищета.

Отмечается, что принятых мер поддержки граждан во время пандемии недостаточно.

«Еще 176 миллионов человек могут впасть в нищету, если использовать базовый уровень бедности в 3,2 доллара США в день. Это эквивалентно увеличению уровня бедности на 2,3 % по сравнению со сценарием «без COVID-19″», — заявил представитель ООН Оливье де Шуттер.

Он призвал государства предпринять более решительные шаги для искоренения нищеты и неравенства, так как в нынешней ситуации, по его мнению, серьезный кризис неизбежен, а его последствия серьезно повлияют на человечество.

Отмечается, что многие семьи по всему миру уже израсходовали свои резервы и находятся в бедственном положении.