НБУ объяснил, как банки будут блокировать счета украинцам и изымать с них деньги

На этой неделе вступило в силу постановление Нацбанка №129 об открытии/закрытии счетов, которое наделало много шума как в финансовых кругах, так и среди банковских клиентов. Все дело в том, что одна из норм нового документа запрещает банку закрыть счет человека, если размещенные на нем средства заморожены (остановлены) по законодательству, касающемуся финансового мониторинга.

«Страна» подробно разобралась в новых правилах.

В последние несколько месяцев финучреждения стали активнее прежнего останавливать украинцам денежные переводы, блокировать деньги и арестовывать счета. Больше всего претензий на этот счет поступает от клиентов крупных розничных банков, в лидерах Приватбанк (у него более 20 млн счетов физлиц), на который жалуются особенно часто.

Рассказы людей часто появляются на финансовых форумах, и активно комментируются службой клиентской поддержки госбанка.

Комментарий на этот счет всегда пространный, и почти всегда один и тот же, практически под копирку:

«В своей деятельности Банк руководствуется исключительно требованиями действующего законодательства Украины и нормативно-правовыми актами Национального банка Украины, регулирующих отношения в сфере банковской деятельности. Согласно закону «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», Банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан: обеспечивать выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, до начала и в процессе их проведения».

Чаще всего людей ни о чем не предупреждают, а просто ставят перед фактом — либо денежное перечисление просто останавливается (не доходит получателю), либо о том, что карта заблокирована (не работает) узнают во время расчета. Только после выяснений, в банке сообщают, что заблокировали деньги. Чаще всего после этого ситуация развивается по трем сценариям:

• Банк требует от клиента объяснений по происхождению средств и о целях операции. Все нужно подтверждать документами: налоговая декларация, договор о покупке-продажи имущества на крупную сумму, кредитный договор, по которому отправляются средства и пр. Если банк получает нужны бумаги, и они ему подходят — операция проходит/карту разблокируют.

• Если человек не хочет или не может предоставить банку нужные документы, то останавливает операцию, и может закрыть счет. В этом случае денежный перевод не пройдет, средства должны быть возвращены человеку. Либо их перечислят ему на счет в другом банке, либо выдадут наличными в кассе.

• Банк может ничего не объясняя в одностороннем порядке расторгнуть деловые отношения с клиентом — так называет процедура. Счет принудительно закрывается, без уточнения причины, а человеку, как и в предыдущем случае — возвращают его средства. В такой ситуации, финучреждение чаще всего настаивает на переводе их на счет в другом банке, реже — выдает наличными.

Из всех перечисленных сценариев всегда вытекало непреложное правило: даже если банку что-то не понравилось, он обязан вернуть человеку его деньги, попутно закрывая счет.

«Когда у людей возникали конфликты из-за финмониторинга, они чаще всего старались закрыть счета и забрать свои деньги. Я говорю не о преступниках, которые прячутся от закона, а об обывателях, к которым начинали придираться и требовать налоговые декларации или другие документы. Ну да, человек получил какую-то прибыль и готов уплатить с нее налоги! Ну как можно требовать от него декларацию прямо сейчас, если декларация за этот год должна подаваться до 1 мая 2021-го? Конечно, у него ее нет. С такими финансистами, никто не хочет иметь дело: деньги забирают, счет закрывают и ищут себе нормальный банк. В данном случае это эффективнее, чем судиться годами», — прокомментировал «Стране» ситуацию старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

Новое же постановление Нацбанка (№129) наделало шороху из-за того, что оно запрещает банкам закрывать счета, по которым останавливались операции по законодательству о финансовом мониторинге. Возникал риск того, что счет «зависнет» в банке навечно, и человек не сможет забрать свои деньги. Это главный риск — что деньги изымут в одностороннем порядке и не вернут.

Чтобы полностью прояснить ситуацию в данном вопросе, «Страна» обратилась с официальным запросом в Национальный банк. Из него можно сделать ключевой вывод: если человек не преступник, не террорист и не находится в санкционных списках — банк вернет ему деньги.

«Во всех остальных случаях банк после принятия решения об отказе от проведения операции или от обслуживания возвращает средства клиенту», — говорится в ответе Нацбанка для «Страны».

В банках также подтвердили, что не имеют права изымать у людей их средства, и что нет никакого спецфонда, в который уходят деньги всех тех, кто не предоставил банку нужных документов

«Банк не может конфисковать (изъять) средства клиента, это исключительно функция государства в установленных законодательством случаях», — сказал «Стране» директор по комплаенсу Укрэксимбанка Дмитрий Бакуменко.

Процедура изъятия предусмотрена для государственных преступников, террористов, личностей находящихся в санкционных списках.

«Замораживания и/или остановки осуществляется в строго определенных законодательством случаях и не касаются рядовых граждан, лиц, осуществляющих обычную хозяйственную деятельность», — заверил Бакуменко.

А теперь самое интересное: в каждом отдельно взятом случае, банк должен проверить подозрительную операцию и ее цель — является ли она или человек, который ее проводит, преступником. Это значит, что за каждой блокировкой будет следовать проверка, которая потребует времени. Ее сроки четко ограничиваются действующим законодательством — 30 дней. Это максимум, на все про все.

«Согласно закону банк имеет право остановить проведение финансовой операции на два рабочих дня и должен сообщить об этом Госфинмониторинг. Госфинмониторинг может принять решение о дальнейшем приостановлении проведения финансовой операции на семь рабочих дней и более в случаях, предусмотренных ст.23 Закона Украины №361-их, о чем будет сообщено банку. Если банк не получил соответствующее сообщение, финансовая операция будет проведена. Общий срок остановки проведения финансовой операции не может быть более 30 рабочих дней», — говорится в ответе Нацбанка по запросу «Страны».

Конечно, как человек будет месяц жить без денег — мало кого интересует. Все расходы и издержки остаются на нем. Равно как и последствия всех этих проверок и блокировок счетов. Финансисты рассказали, что крупные банки с большой неохотой открывают счета людям, которым их бывший банк принудительно закрыл счет и прервал отношения.

«При открытии счета в новом банке, у человека обязательно будут спрашивать — почему ему закрыли счет в другой структуре. А после обязательно проверят его слова: свяжутся с подразделением финансового мониторинга второго банка и наведут справки. Если объяснения не сойдутся, да и в принципе при малейших подозрениях, счет могут не открыть. Так подходят к ситуации крупные банки и даже некоторые средние, никому не нужны неприятности. Не исключено, что придется искать для обслуживания банк в пятом-шестом десятке, а не в ТОП-20», — объяснил «Стране» ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.