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В Армении отменили режим ЧП, но продлили карантин до 2021 года

11.09.2020

Правительство Республики Армения в пятницу, 11 сентября постановило объявить в стране карантин до 11 января. Этот режим пришел на смену режиму чрезвычайного положения, действовавшему с 16 марта.

Об этом сообщает сайт Public Radio of Armenia.

Решение принято властями с учетом того, что в марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, а также тем, что эпидемическая ситуация во всем мире остается напряженной.

Также в Армении учли предупреждение ВОЗ об опасности второй волны заболеваемости. На сегодняшний день в республике подтверждены 45 503 случая коронавируса.

При этом 41 434 человека выздоровели, число умерших от осложнений достигло 909. Число активных заболевших сейчас – 2880.

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