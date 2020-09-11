Курсантки, которых покалечил пьяный майор, отказались от компенсации

Курсантки Украинской военно-медицинской академии, на которых наехал пьяный майор Владимир Холодный, отказались от компенсации.

Об этом пострадавшие Александра Гуй, Татьяна Николаева и Галина Николин сообщили во время брифинга в военном госпитале, говорится в сюжете ТСН.

По словам девушек, адвокат майора действительно предлагал им моральную компенсацию, но студентки отказались.

«Мы знаем, что у него есть жена, онкобольной ребенок, нам эти деньги не нужны», — сказала Александра Гуй.

«Его семья не виновата, что он сделал», — отметила Галина Николин.