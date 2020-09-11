«Это «пробные камни»: Ярош заявил о подготовке властью «украинской капитуляции»

Лидер УДА и экс-нардеп ВР Дмитрий Ярош заявил об опасном для Украины изменении политического вектора и попытках «прощупать» общество на готовность к кардинальным изменениям в стране.

Так, на своей странице в соцсети он высказал мнение о наличии «эффективной агентуры на высоких должностях в Минстерстве обороны, Офисе президента, Генеральной прокуратуре». Ярош пишет:

«Наш Брат и мой земляк Ярослав Журавель несколько дней истекал кровью, потому что „кто-то“ недалекий держал очередной раз „на контроле“, „вагнеровцы“ и „Шумы“» — это еще далеко не все».

Также, лидер УДА добавил, что последние скандальные события в Украине — это «пробные камни» для украинцев:

«Это попытки подготовить нашу «Украинская капитуляции» — демотивировать, деморализовать, наконец, капитулировать и подчинить … Им же «какаяразница» …

Будучи непосредственным свидетелем массового Национального Героизму Украинско Воинов разных национальностей, во время нашей Войны за Независимость, я убежден, что Победа будет за нами».

В то же время, Ярош выразил надежду, что если Украина выстоит, то капитулировать придется Кремлю.