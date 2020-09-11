Бывший глава Укргаздобычи возглавил частную компанию

Олег Прохоренко, который до марта 2019 года был председателем правления АО Укргазвыдобування (УГВ), а также входил в правление НАК Нафтогаз Украины, возглавил группу компаний, которые занимаются инвестициями в Украине.

«Я генеральный директор компании Эффективные Инвестиции, которая является главным акционером и инвестором Фиднова», — рассказал Прохоренко журналисту НВ Бизнес.

Согласно официальной отчетности компании, Прохоренко был назначен на эту должность 5 июля 2020 года.

Эффективные инвестиции принадлежит бизнесмену Игорю Лиски. Компания привлекает прямые инвестиции в экономику Украины. Вместе с партнерами компания осуществляет деятельность в таких сферах: healthcare, бумажной, пищевой (в частности производство и экспорт меда) и деревообрабатывающей промышленности, газовом трейдинге, поставках сельскохозяйственной продукции и др.

Одно из новых направлений деятельности компании — строительство во Львовской области завода Фиднова, который будет производить кормовые добавки и животные жиры.

Укргазвыдобування — крупнейшая в Украине компания по добыче природного газа, контролируется государством.