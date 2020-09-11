СМИ: Великобритания готова прокредитовать строительство ракетных катеров для Украины

Украина и Великобритания находятся в завершающей стадии переговоров по производству ракетных катеров для украинских ВМС. Об этом сообщает Европейская правда.

«Великобритания, которая до сих пор не предоставляла Украине доступ к закупкам вооружения, будет готова получить все необходимые согласования у собственных регуляторных органов и обеспечить украинские ВМС необходимым нам количеством ракетных катеров. Кораблей такого типа в Украине сейчас вообще нет, хотя они являются ключевым звеном, способным обеспечить сопротивление предполагаемому нападению агрессора с моря», — пишет издание.

ЕП подчеркивает, что речь идет не об обычной закупке, а о локализованном производстве кораблей в Украине по технологии и проекту, который предоставит производитель из Британии. Два первых корпуса будут построены на территории Британии с участием украинских специалистов. В дальнейшем все производство кораблей будет проходить в Украине, на верфи, которую Кабмин выберет и согласует с британской стороной.

На финансирование проекта британское правительство предоставит заем на 10 лет на сумму до 1,25 млрд британских фунтов ($1,6 млрд по текущему курсу).

В посольстве Британии в Украине подтвердил, что речь идет о программе обновления флота, а именно о «поддержке судостроительных мощностей» в Украине.

«Украина будет иметь возможность наблюдать и учиться при строительстве первых кораблей в Британии, параллельно с модернизацией собственного судостроения», – говорится в комментарии пресс-отдела дипмиссии.

Участники переговоров говорят, что договоренности вполне возможно достичь до визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон, чтобы подписать необходимые документы там, не откладывая до следующей встречи высокого уровня, пишет ЕП.