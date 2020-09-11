Партизаны взломали базу сотрудников МВД Беларуси. Силовикам поставили ультиматум

Специальные группы белорусских силовиков снимают на видео действия своих коллег во время карательных операций на акциях протеста и в местах изоляции протестующих. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA.

По данным авторов канала, кроме того, что исполнители приказов самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко находятся на приличном довольствии у режима, мотивацией их жестокости служит то обстоятельство, что при недостаточном рвении в работе их могут в любой момент «слить». Для этого и ведется видеосъемка всего происходящего со стороны людей главы МВД Юрия Караева и главы управления делами Лукашенко Виктора Шеймана. Записи – прямой компромат на исполнителей незаконных приказов.

«Кроме этого любопытный факт. Зверства бандитов довели до того, что в ночь с 10 на 11 августа к Вакульчику пришли отставные генералы КГБ и убеждали прекратить насилие. Мы не знаем, что точно ответил или предпринял Вакульчик, но недавно он лишился поста председателя КГБ», — сказано в сообщении.

Авторы канала добавили, что благодаря действиям патриотично настроенных хакеров в их руках оказалась базу личных данных на десятки тысяч «особей из структур оккупантов». Канал обещает их обнародовать, если в ближайшие дни силовики не прекратят насилие.