Дослідники з Гарвардської медичної школи виявили, що з кінця літа і початку осені кількість припаркованих машин і щільність руху біля п’яти великих лікарень Уханя різко зросла, що може стати непрямим доказом більш ранньої появи вірусу COVID-19. Про це 8 червня повідомило видання ABC News.

Влада Китаю офіційно повідомила про епідемію Всесвітню організацію охорони здоров’я (ВООЗ) 31 грудня 2019 року.

У міру появи нових даних західні країни стали звинувачувати владу Китаю в приховуванні епідемії.

Професори Гарвардської медичної школи також внесли свій внесок у збір інформації про момент появи вірусу. За словами керівника дослідження, доктора Джона Браунштейна, його команда, до якої увійшли фахівці з Бостонського університету і Бостонської дитячої лікарні, витратили більше місяця на те, щоб визначити, коли населення провінції Хубей вперше зіткнулося з вірусом.

Хоча Браунштейн визнав, що докази — непрямі, професор вважає, що дослідження надало нові важливі відомості в справі про походження і поширення COVID-19 (вірусу КПК*).

Логіка цього дослідницького проекту полягає в тому, що респіраторні захворювання призводять до специфічних моделей поведінки у суспільствах, де вони поширюються. Зображення, які показують ці моделі поведінки, допомагають пояснити, що відбувається.

«Ми дивимося на активність, наскільки завантажена лікарня, — пояснює професор. — Таким чином, якщо у лікарні з’являється більше автомобілів, лікарня стає більш насиченою, ймовірно, тому, що в суспільстві щось відбувається, росте кількість інфікованих, і людям доводиться звертатися до лікаря».

Команда Браунштейна вивчила приблизно 350 знімків, зроблених приватними супутниками, де показано рух і стоянки біля великих лікарень Уханя за останні два роки. Серед них були фотографії, зняті з космосу приблизно щотижня або кожний другий тиждень до осені 2019 року. Потім дослідники відібрали 108 придатних для використання зображень.

10 жовтня 2018 року на стоянці Уханьської лікарні «Тянью», одній із найбільших лікарень у місті, перебував 171 автомобіль. Через рік супутники зафіксували 285 автомобілів — на 67% більше.

При порівнянні знімків осені 2018 року з осенню 2019 року видно, що рух транспорту біля інших лікарень Уханя також різко зріс, збільшившись місцями на 90%. У медичному інституті «Тунцзі» дослідники виявили сплеск інтенсивності дорожнього руху в середині вересня 2019 року.

«Майже всі найвищі показники кількості автомобілів відзначені в період з вересня по грудень 2019 року», — сказав Том Даймонд, президент компанії RS Metrics, спільно з якою працювала дослідницька команда Браунштейна.

Професор зазначив, що дані про транспортний рух в лікарнях стали ще більш переконливими, коли вони почали шукати інформацію в інтернеті.

Приблизно в той час, коли щільність руху в лікарнях збільшилася, в Ухані спостерігався сплеск запитів в китайській пошуковій системі Baidu про «кашель» і «діарею».

У дослідженні говориться, що хоча «кашель» може збігатися з щорічними сезонами грипу, «діарея» вважається більш специфічним симптомом COVID-19.

«Збільшення обох показників передує документованому початку епідемії COVID-19 в грудні».

*Вірус КПК — коронавірус виник у Китаї через недбале відношення китайської комуністичної партії (КПК) до ситуації. Замовчування призвело до поширення епідемії. КПК, не бажаючи відповідати перед світовою громадськістю за потурання, спробувала перекласти відповідальність на інші країни: США та Італію.

: The Epoch Times