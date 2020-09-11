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Фахівці Бостонського університету знайшли непрямі докази появи COVID-19 в Ухані ще у вересні (відео)

12.09.2020

Дослідники з Гарвардської медичної школи виявили, що з кінця літа і початку осені кількість припаркованих машин і щільність руху біля п’яти великих лікарень Уханя різко зросла, що може стати непрямим доказом більш ранньої появи вірусу COVID-19. Про це 8 червня повідомило видання ABC News.

Влада Китаю офіційно повідомила про епідемію Всесвітню організацію охорони здоров’я (ВООЗ) 31 грудня 2019 року.

У міру появи нових даних західні країни стали звинувачувати владу Китаю в приховуванні епідемії.

Професори Гарвардської медичної школи також внесли свій внесок у збір інформації про момент появи вірусу. За словами керівника дослідження, доктора Джона Браунштейна, його команда, до якої увійшли фахівці з Бостонського університету і Бостонської дитячої лікарні, витратили більше місяця на те, щоб визначити, коли населення провінції Хубей вперше зіткнулося з вірусом.

Хоча Браунштейн визнав, що докази — непрямі, професор вважає, що дослідження надало нові важливі відомості в справі про походження і поширення COVID-19 (вірусу КПК*).

Логіка цього дослідницького проекту полягає в тому, що респіраторні захворювання призводять до специфічних моделей поведінки у суспільствах, де вони поширюються. Зображення, які показують ці моделі поведінки, допомагають пояснити, що відбувається.

«Ми дивимося на активність, наскільки завантажена лікарня, — пояснює професор. — Таким чином, якщо у лікарні з’являється більше автомобілів, лікарня стає більш насиченою, ймовірно, тому, що в суспільстві щось відбувається, росте кількість інфікованих, і людям доводиться звертатися до лікаря».

Команда Браунштейна вивчила приблизно 350 знімків, зроблених приватними супутниками, де показано рух і стоянки біля великих лікарень Уханя за останні два роки. Серед них були фотографії, зняті з космосу приблизно щотижня або кожний другий тиждень до осені 2019 року. Потім дослідники відібрали 108 придатних для використання зображень.

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10 жовтня 2018 року на стоянці Уханьської лікарні «Тянью», одній із найбільших лікарень у місті, перебував 171 автомобіль. Через рік супутники зафіксували 285 автомобілів — на 67% більше.

При порівнянні знімків осені 2018 року з осенню 2019 року видно, що рух транспорту біля інших лікарень Уханя також різко зріс, збільшившись місцями на 90%. У медичному інституті «Тунцзі» дослідники виявили сплеск інтенсивності дорожнього руху в середині вересня 2019 року.

«Майже всі найвищі показники кількості автомобілів відзначені в період з вересня по грудень 2019 року», — сказав Том Даймонд, президент компанії RS Metrics, спільно з якою працювала дослідницька команда Браунштейна.

Професор зазначив, що дані про транспортний рух в лікарнях стали ще більш переконливими, коли вони почали шукати інформацію в інтернеті.

Приблизно в той час, коли щільність руху в лікарнях збільшилася, в Ухані спостерігався сплеск запитів в китайській пошуковій системі Baidu про «кашель» і «діарею».

У дослідженні говориться, що хоча «кашель» може збігатися з щорічними сезонами грипу, «діарея» вважається більш специфічним симптомом COVID-19.

«Збільшення обох показників передує документованому початку епідемії COVID-19 в грудні».

*Вірус КПК — коронавірус виник у Китаї через недбале відношення китайської комуністичної партії (КПК) до ситуації. Замовчування призвело до поширення епідемії. КПК, не бажаючи відповідати перед світовою громадськістю за потурання, спробувала перекласти відповідальність на інші країни: США та Італію.

: The Epoch Times

 

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