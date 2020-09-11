Журналист криворожской газеты открыто выступил против цензуры

В Кривом Роге Днепропетровской области журналист Александр Шидо уволился из местной газеты «Пульс» из-за цензуры.

Как сообщает «Обозреватель», об этом сам Шидо сообщил в Facebook, отметив, что стаж его работы в журналистике более 30 лет.

В своем видеообращении он указал, что в последнее время в газете стали выходить статьи, которые шли в разрез с мнением коллектива, а публикации проходили отборную цензуру.

«Последней каплей, переполнившей чашу моего терпения, послужила публикация «Шоколадные мальчики «слуг народа». Откровенно говоря, стало стыдно за эту «заказуху» в «Пульсе» и за тех, кто за всем этим стоит. Поэтому я себе сказал: «Хватит!». И принял для себя решение. То, что оно правильное, убедился буквально сразу. Я словно от чего-то освободился – от неподъемной глыбы, которая годами тянула спину, от ржавого якоря, который тащил ко дну», – написал журналист.



