Убийство змеи лопатой во дворе школы в Павлограде возмутило защитников природы

В Павлограде на территорию школы №19 проползла змея, которая напугала детей. Один из родителей, который находился там же, лопатой зарубил пресмыкающееся на глазах школьников. Это возмутило некоторых зоозащитников.

Об инциденте рассказала в соцсетях мама ученика школы — Юлия Зайченко, куда заползла змея. «Хорошо, что там было много родителей, которые начали отгонять детей. Один из пап не растерялся, сбегал, попросил лопату и зарубил ее», рассказала женщина в группе «Павлоград и Павлоградцы» в Facebook.

Пользователи в соцсети предположили, что из-за пожара пресмыкающиеся перебираются в более безопасное место. Впрочем, мнения родителей о том, уж это или гадюка — разошлись.

Некоторые пользователи возмутились тем, что произошло, потому что считают, что расправа над живым существом на глазах у детей приучает их к насилию.

«Не обязательно было рубить, это тоже животное и безвредно, обыкновенный уж, можно было в посадку отнести», «Не надо было убивать, надо вызвать ГСЧС, а они ее вывезут за город. Зачем убивать? Что за люди, не сожрать, так убить», «Кошечек собачек все жалеют, а змею зарубить, замечательно. Похоже она напугана была не меньше вас. А то на глазах у детей зарубил, это же надо», «Человек страшнее этого аспида. Как не сожгут, так лопатой убьют. Воспитывайте детей быть осторожными, но не губителями природы!», — пишут зоозащитники.

Другие поддерживают действия мужчины, говоря об отсутствии в городе вакцины: «Хорошо, что не пострадали дети! Перестаньте писать гадости о мужчине! У нас в городе вакцины нет!», «Дорогие мои сердобольные люди, когда встает вопрос угроза детям или этой гадюке, я бы тоже взял лопату и решил вопрос кардинально, а это не говорит о том, что я пойду их убивать в посадку специально», — пишут в группе.