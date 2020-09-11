Киевское «Динамо» впервые при Луческу не выиграло, не забило и не пропустило

Киевское «Динамо» и черниговская «Десна» разошлись миром в стартовом поединке второго тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги (УПЛ).

Матч «Динамо» — «Десна» на столичном НСК «Олимпийский» завершился со счетом 0:0.

В субботу, 12 сентября, встретятся «Днепр-1» и донецкий «Олимпик», ковалевский «Колос» и «Львов».

На воскресенье, 13 сентября, запланированы поединки «Миная» с «Александрией», луганской «Зари» с «Мариуполем», полтавской «Ворсклы» с «Ингульцем».

Матч «Рух» (Львов) — «Шахтер» (Донецк) перенесен на 23 сентября из-за вспышки коронавируса у львовян.