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В Берлине договорились, что Рада поменяет постановление о местных выборах — Козак

12.09.2020

Заместитель главы администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак заявил, что украинская сторона согласилась поменять постановление о местных выборах от 15 июля. В этом постановлении говорится о том, что выборы на неподконтрольных территориях Донбасса будут проводиться только после передачи контроля над границей. 

Об этом Козак заявил по итогам встречи советников стран-членов Нормандской четверки.

«Договорились, что в ближайшее время в Верховной Раде откорректируют то постановление, которое было принято 15 июля», — сказал Козак.

Отметим, что российская сторона неоднократно заявляла, что данное постановление в части выборов на неподконтрольных территориях Донбасса противоречит Минским соглашениям.

 

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