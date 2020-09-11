Ермак о переговорах в Берлине: главное достижение — продолжение перемирия

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил достижение договоренностей о продолжении режима прекращения огня на Донбассе. Он назвал это главным достижением встречи политических советников «нормандской четверки» в Берлине.

Об этом он рассказал во время встречи с журналистами, передает «Укринформ».

По его словам, предложение Украины о продолжении перемирия на Донбассе и о выполнении необходимых для этого мер поддержали все советники.

«Я считаю, что это самое важное, что сегодня произошло. И это дает надежду, что режим «тишины», который длился в течение последних 6 недель, будет продолжен. Мы очень на это надеемся и будем делать все, что зависит от Украины, чтобы это было так. Мы делаем все, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших бойцов, наших людей», — заявил Ермак.

Напомним, ранее РБК-Украина со ссылкой на информированный источник писало, что политические советники «нормандской четверки» сегодня договорились о продолжении режима «тишины» на Донбассе после недавних провокаций.