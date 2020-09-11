В Черновицкой области уже почти 12 тысяч больных COVID-19

За прошедшие сутки в Черновицкой области обнаружили 141 новое заражение коронавирусом. Всего с начала пандемии зафиксировано 11 988 случаев.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

В то же время, 100 человек выздоровели за последние сутки. Всего болезнь преодолели уже 7059 жителей области.

«За последние два месяца 8% от всех больных коронавирусом — это дети. Причем почти половина из них — это дети от 11 до 17 лет, таких 48%», — написал Осачук.

По его словам, сейчас в областной детской больнице находятся 53 человека с COVID-19 или подозрением на него.