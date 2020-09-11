Аксёнов обвинил Украину в государственном терроризме из-за нехватки воды в оккупированном Крыму

«Глава Крыма» Сергей Аксёнов заявил о необходимости возбудить уголовные дела в отношении организаторов водной блокады полуострова и расценивает её, как «государственный терроризм».

Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

«Перекрыв Северо-Крымский канал, по которому более двух миллионов жителей полуострова получали свыше 80% пресной воды, Киев совершил преступление.

Это можно расценивать как экоцид, как государственный терроризм и попытку создать в регионе масштабную гуманитарную катастрофу. И уж точно, как грубейшее нарушение основополагающих прав человека.

Считаю, что в России против организаторов водной блокады должны быть возбуждены уголовные дела.

А там и до международного трибунала дело дойдёт», — возмутился Аксёнов. Он также отметил, что разделяет оценку, которую МИД РФ дал водной блокаде Крыма со стороны Украины.

«Это попытка Киева наказать крымчан за свободный выбор и нарушение украинской властью международных правозащитных документов, участником которых является эта страна», — резюмировал Аксёнов.