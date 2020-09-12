В Україні збільшать штрафи за перевищення швидкості

Штрафи для водіїв за перевищення швидкості на понад 50 км/год. можуть підвищити у 6,5 разу.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко нагадав, що в липні поточного року Верховна Рада у першому читанні ухвалила відповідний законопроєкт.

“У цьому законопроєкті закладено підвищення у 6,5 разу штрафів за брутальне перевищення швидкості. На сьогодні той, хто перевищив швидкість на понад 50 км, платить лише 510 грн. Ми запропонували штраф 3400 грн. Це при тому, що в Європі за таке порушення штраф може сягати й 300, і 500 євро”, – сказав Геращенко.