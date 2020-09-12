Взятку чиновницы из Офиса Зеленского переквалифицировали в мошенничество, в ОП отреагировали

Уголовное дело о вероятном вымогательстве неправомерного дохода со стороны сотрудницы Офиса президента Светланы Кондзели переквалифицированы антикоррупционными органами на мошенничество. Об этом свидетельствуют материалы дела, обнародованный в судебном реестре.

Отмечается, что 23 июня в Специализированной антикоррупционной прокуратуре было прекращено производство уголовное производство по части «вымогательство неправомерной выгоды». Обвиняемым вручили другое подозрение-в совершении мошенничества.

Сторона обвинения решила, что в материалах дела нет доказательств подстрекательства к взятке. Мол, в беседах фигурантов не прозвучало тезиса о том, что средства следует передать конкретному должностному лицу. Не упоминалось и о том, что у этого лица есть полномочия назначить члена наблюдательного совета «Нафтогаза Украины«, оплата за что якобы и должна была последовать.

Прокуроры считают, что фигуранты дела хотели обмануть человека, от которого хотели получить финансовую выгоду. Поэтому врали о своей влиятельности.

Обвинитель также решил, что кроме фигурантов дела к этим беседам не имеют отношения никто другой. Таким образом часть дела о взятке следует закрыть, поскольку отсутствует состав преступления.

Впрочем, подобная переквалификация не тождественна смягчению вероятного наказания.

Кондзеле, в случае, если бы была доказана ее вина во взяточничестве, грозило лишение свободы на срок 4-8 лет с конфискацией имущества или без нее. Между тем, за»мошенничество» — 5-15 лет заключения с конфискацией.

В Офисе президента в свою очередь отметили, что не терпят коррупцию в любых проявлениях, а спрос с госслужащих, которые обеспечивают деятельность главы государства, по самым строгим требованиям прозрачности и добросовестности. Это, по утверждению ОП, и было продемонстрировано фактом задержания данной чиновницы.

«Президент Украины Владимир Зеленский сделал все, чтобы антикоррупционная система в нашей стране работала. Теперь НАБУ, САП и ВАКС должны продемонстрировать свою эффективность, в частности в деле упомянутого работника Офиса президента», — сказано в сообщении.

В ОП напомнили, что не назначали данного чиновника.