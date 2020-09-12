Россия хочет допросить Навального

Россия хочет допросить Алексея Навального в Германии. Москва планирует отправить соответствующий запрос на допрос согласно Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

То, как ведет себя Россия, можно оценить только как плохой анекдот. Такое мнение в прямом эфире 24 каналу высказал политолог и социолог из Германии – Игорь Эйдман.

Он отметил, что требования РФ допросить Навального – это абсурд. «Можете себе представить, например, чтобы СССР после убийства Троцкого в Мексике по приказу Сталина требовал бы в мексиканских властей доступа к материалам следствия, прямого контакта с убийцей?», – добавил Эйдман.

Россия здесь – не нейтральная сторона, которая имеет право требовать, чтобы ей предоставляли информацию. Российские власти – главный подозреваемый в отравлении Навального,– подчеркнул политолог.

И вспомнил также отравление Литвиненко, Скрипаля и катастрофу самолета рейса MH-17. «Здесь практически вина России была доказана, в частности британским судом», – отметил Эйдман.

Поэтому, по его словам, жалкие попытки российских властей что-то требовать от Германии, иначе как анекдот в стране не воспринимают. Ведь все прекрасно понимают, кто стоит за этим преступлением.

«Приведены многочисленные доказательства этому, в частности сделана экспертиза ядовитого вещества. Вывод однозначен – его могло производить только само по приказу руководства страны в лабораториях Минобороны, которое контролируется военной разведкой».

Справка. Немецкая экспертиза обнаружила в крови оппозиционера яд «Новичок». Именно это вещество в 2018 году обнаружили в крови российского разведчика Скрипаля и его дочери. Британские спецслужбы выяснили, что «Новичок» изготовляли на двух заводах в России.

Эйдман заверил, что нет никаких правовых лазеек, при которых Германия позволила бы РФ допросить оппозиционера. Взамен важно поведение самого Навального. Эксперт не исключает, что он сам согласится на допрос, когда состояние его здоровья улучшится.

Он человек смелый, ему нечего скрывать. Возможно, он сам захочет дать показания российским следователям. Чтобы лишить их каких-то формальных оснований не открывать дело,

– предположил эксперт.

И подчеркнул, что Кремль не сможет прибегнуть к каким действиям на территории Германии вопреки желанию отравленного. Кроме того, страна может предоставить ему политическое убежище. Но, скорее всего, Навальный об этом не будет просить и при первой возможности захочет вернуться в Россию.