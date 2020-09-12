Шкарлет будет обжаловать решение Комитета по этике о плагиате в его работах

Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет отреагировал на то, что Комитет по этике Национального агентства по обеспечению качества высшего образования выявил в его научных работах плагиат. Шкарлет в комментарии «Украинской правде. Жизнь» сказал, что намерен обжаловать решение комитета.

Глава Минобразования отметил, что у него есть много вопросов к членам комитета, а также к методам и принципам принятия данного решения.

«И, прежде всего, объективности и беспристрастности самого процесса, который стал настолько политизированным, что нечего и рассчитывать на честный вывод», — заявил Шкарлет.

В связи с этим он будет обжаловать решение комитета, которое, по его мнению, носит сугубо рекомендательный характер.