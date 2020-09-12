На велопрогулянці з доньками: Лілія Ребрик зачарувала мережу сімейною світлиною

Популярна українська телеведуча, акторка театру та кіно Лілія Ребрик кожну вільну хвилину проводить разом із дітьми. Вона насолоджується теплими сонячними днями у компанії доньок та намагається приділити їм якомога більше уваги. Днями знаменитість поділилася світлиною, де показала сімейну велопрогулянку.

Лілія Ребрик часто ділиться сімейними моментами із шанувальниками. Понад 600 тисяч фоловерів стежать за її особистою сторінкою в інстаграмі. Вони з нетерпінням очікують на нові публікації телеведучої і народна улюблениця з радістю поширює дописи із корисними порадами щодо стосунків чи виховання дітей, з-за лаштунків телевізійної роботи і творчого життя.

Днями у профілі Лілії з’явився черговий кадр. Увечері вона разом із доньками вирішила відправитися на велосипедну прогулянку. Дівчата – Поліна та Діана їздили на велосипедах, а зіркова матуся наглядала за ними. Вони радіють такому проведенню часу разом, адже у мами насичений робочий графік і кожна мить із нею – незабутня.

Лілія також позувала перед камерою у спортивному костюмі. Проте доньки були у фіолетовому вбранні, а вона – у бежевому. Family look – це одна із традицій у сім’ї Ребрик, адже вона часто публікує світлини, де постає із доньками в однаковому одязі.

“Насолоджуємося теплом”, – написала в дописі зірка. Потрібно сповна отримати задоволення від теплих днів, які зовсім скоро замінить похмура осінь.



Лілія Ребрик з доньками / Instagram / @liliia.rebrik