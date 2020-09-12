Украинского военного осудили за дезертирство и участие в террористической организации

Украинского военнослужащего осудили за дезертирство и участие в террористической организации «ЛНР». Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Военного приговорили к восьми годам тюрьмы.

«Доказано в суде, что в конце 2014 года солдат ВСУ, военнослужащий военной службы по контракту одной из воинских частей, не явился вовремя из увольнения на службу и выехал на территорию Российской Федерации. В дальнейшем, в сентябре 2015 года, он вступил в ряды террористической организации «ЛНР» и принимал участие в ее деятельности», – говорится в сообщении.

В течение сентября 2015 – февраля 2016 года военный публиковал в соцсетях фото, где он изображен в военной форме боевиков «ЛНР». При этом он держал в руках оружие, а на фоне была изображена символика РФ и «ЛНР». К тому же он гордился принадлежностью к «Луганскому округу донских казаков Всевеликого Войска Донского».

Правоохранители доказали, что военный принимал участие в боевых столкновениях и других диверсионных мероприятиях боевиков «ЛНР», которые были направлены против других украинских военных, правоохранителей и мирного населения.