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На должность замминистра Кабмина претендует человек без жилья, но с крупными накоплениями в долларах, евро и китайских юанях

12.09.2020

Андрей Какуша подал 10 сентября 2020 года декларацию кандидата на должность заместителя министра Кабинета Министров. 

Полный тезка Какуши баллотировался в 2014 году в депутаты от партии «Единая страна», а перед этим был бесплатным помощником депутата Верховной Рады 6 созыва от «Нашей Украины» Александра Клименко. 

В своей декларации кандидат не заявил никакого движимого или недвижимого имущества — ни собственности, ни в пользовании (даже безоплатном). Что выглядит странно, ведь понятно, что любой человек должен где-то жить. 

Свое местонахождение Какуша указал в Донецке. При этом заявил, что в Черкассах ему принадлежат 50% информационного агентства «Новини Черкащини». В денежном выражении свое участие в нем оценил в 500 грн. 

Кандидат является членом всеукраинского благотворительного фонда «За право на життя». 

Андрей Какуша заявил крупные сбережения наличными:

  • 2,5 млн грн;
  • $103 тыс.; 
  • €48 тыс.; 
  • 29,1 тыс. китайских юаней;

Еще он сообщил, что его имя открыто 9 счетов в Приватбанке и один — в Универсал Банке. Однако не дал никакой информации о находящихся на них суммах.

Валерия Самошина для сайта dubinsky.pro

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