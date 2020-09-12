В Богуславе вместо бордюра установили у дороги еврейские могильные плиты

В городе Богуслав Киевской области на улице Шевченко обнаружили еврейские могильные камни, которые были выложены вдоль дороги вместо поребрика.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. “В городе Богуслав Киевской области проводятся работы по спасению еврейских могильных плит из которых были сделаны бордюры улицы Шевченко.

Надругательство над еврейской памятью продолжалось более 70 лет”, – указано в сообщении. По словам Долинского, предприниматели предложили властям города провести ремонт бордюров за свои деньги, после чего ремонтники нашли 267 метров бордюра, который оказался могильными плитами.

Теперь камни перевезут на еврейское кладбище.

