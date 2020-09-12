Попугай «сдал» жене неверного мужа

Слишком разговорчивый и сметливый попугай стал причиной иска в размере двух миллионов шекелей: именно такую сумму требует жительница юга Израиля от мужа, обвинив его в романе с секретаршей.

Попугай живет в семье 50-летнего бизнесмена пятнадцать лет. Птица быстро усваивает часто повторяемые слова, называя по именам членов семьи, родственников и соседей.

Хорошая память птицы сыграла злую шутку с хозяином. Когда у него начался роман с секретаршей, пара стала встречаться в его доме. Разумеется, в тот момент, когда дома никого больше не было.

Кроме попугая.

Птица вскоре удивила хозяйку, став наряду с известными именами называть имя секретарши.

Муж пояснил встревоженной супруге, что часто разговаривает с секретаршей по телефону — чисто по служебной надобности. Но женщина не поверила объяснениям, и добытые частным детективом факты подтвердили ее опасения.

Теперь истица требует расторжения брака и два миллиона шекелей в виде компенсации. Ответчик настаивает, что это был не роман, а одноразовый секс, и что он готов расстаться с женой, но не с требуемой ею суммой.

: Новости Ю