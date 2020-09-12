Ученые обнаружили во льдах Антарктиды гигантских морских пауков

Животные обладают очень большими размерами.

Как правило, в Антарктиде регулярно ведут исследовательскую деятельность около тысячи ученых, которые занимаются изучением региона, стараясь с его помощью пролить свет на темные пятна в древней истории Земли, а также побольше узнать о последствиях изменения климата на планете. Однако недавно ученые нашли во льдах континента загадочных существ, о которых наука ранее ничего не знала.

Дело в том, что морская жизнь Антарктиды является уникальной экосистемой из-за сложности доступа ученых к которой многие ее тайны все еще остаются неразгаданными. Именно по этой причине работа в данном направлении ведется до сих пор. К примеру, не так давно, ученые воспользовались передовыми технологиями, пытаясь просканировать морское дно под арктическими льдами. Получив первые изображения, специалисты были сильно удивлены, поскольку обнаружили на них трех загадочных существ, о которых прежде ничего не знали.

Сообщается, что ученые обнаружили огромных морских пауков, склонных к гигантизму и практически не имеющих тела – только крупных размеров ноги. Более того, там же был найден новый вид многощетинкового червя. «Он обладает огромными размерами, такого червя вы точно не обнаружите под камнем», – отметили исследователи.

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