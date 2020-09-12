У стильній синій сукні: Іванка Трамп похизувалася елегантним образом (фото)

Донька та радниця американського президента Дональда Трампа Іванка вкотре показала елегантний аутфіт під час робочої зустрічі. Дівчина постала перед публікою у стриманій синій сукні.

Іванка Трамп, як завжди, зачарувала вишуканим аутфітом. Вона знає, як одягнутися стильно і виглядати ефектно будь-де та будь-коли. Дівчина на кожній події чи під час робочих зустрічей щоразу демонструє бездоганний смак в одязі. На особистій інстаграм-сторінці красуня вкотре поділилася серією світлин.

Днями Іванка побувала на ринку фермерів штату Північна Кароліна. Там вона провела ділову зустріч, поспілкувалася з присутніми та виступила перед ними. Звісно, що не залишився без уваги її стильний look.

Елегантний образ Іванки Трамп

Дівчина прибула до фермерів у приталеній синій сукні довжини міді. Струнку талію Трамп підкреслила за допомогою поясу коричневого кольору. Поєднала таке вбрання із туфлями-човниками на підборах. Іванка доповнила свій образ сумкою в тон поясу, яку тримала на плечі. А також серед аксесуарів були сережки-кільця.

Розкішне біляве волосся радниця президента США вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж у природних відтінках з акцентом на очах.

Оскільки пандемія коронавірусу у світі досі поширюється, то кожен look Іванки Трамп доповнює захисна маска. Дівчина обирає стильні дизайнерські маски, які гармонійно поєднуються із її вбранням. Цього разу вона прийшла у громадське місце у синій масці з яскравим квітковим принтом.

Для перегляду фото гортайте праворуч

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump) 10 Вер 2020 р. о 3:34 PDT