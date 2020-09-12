Слава Каминская не скрывает чувств к “покорителю” волчиц Олегу Виннику: совместное фото попало в Сеть

Популярная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская в прошлом году сообщила о разводе с пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Пара решила не комментировать причину расставания, отметив, что они остались в хороших отношениях. У них подрастают двое детей: пятилетний сын Леон и четырехлетняя дочь Лаура.

36-летняя Слава Каминская активный пользователь соцсетей, часто делится новыми фото и видео. Так, некоторое время назад она опубликовала фото с Олегом Винником. Стоит отметить, что оба исполнителя принимают участие в легендарном проекте «Танці з зірками».

«К этому фото не нужны слова», – подписала фото Слава Каминская.

Многим поклонникам пришлось по душе фото, некоторые даже отметили, что их дуэт был на высоте.

«Молода вовчиця», «Поёт супппер , а танцует как на палках.», «Волчицы уже плетут куклы вуду😂Ну, оч.красивые», «Этот дует был бы в топе)))», «К этому фото одни эмоции 💕👍», «вы очень красивая», «Красивые🔥»,- отметили пользователи Сети.