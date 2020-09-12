Все протоколы, которые полиция составила на учителей Тернополя, будут обжалованы, — мэр города Надал

Городской председатель Тернополя Сергей Надал заявил о намерении обжаловать протоколы, которые полиция составила на директоров городских школ, где идет обучение.

Об этом Надал заявил в эфире программы Свобода Слова Савика Шустера

«Учителя не останутся сами. Все они имеют юридические сопровождение, мы работаем совместно с юридической компанией. Протоколы, которые составила полиция — незаконны, все это мы будем оспаривать в суде, поскольку ни в одном документе нет прямого запрета на работу школ. Мы учли все рекомендации МЗ. В классах учится по 15-25 детей, они разделены на группы. Один день дети учатся дома, один — в школе», — рассказал Надал.

По его словам, в Тернополе сейчас родители не обязаны отдавать детей в школу. Они имеют право выбора: или их ребенок идет в школу, или учится дистанционно.

«Большинство родителей, а это 80-90%, подтвердили, что они хотят, чтобы дети ходили в школу, садик, а сами родители ходили бы на работу, зарабатывали деньги. Важно, что исключительно за счет городского бюджета мы обеспечили школы всем необходимым: термометрами, дезинфекторами, бумажными полотенцами, развели ученические потоки в школах, максимально соблюдая меры эпидемической безопасности», — отметил он, комментируя работу учебных заведений города.

Как сообщалось, полиция составила более 30 протоколов на директоров учебных заведений, вопреки решению о введении в Тернополе и некоторых районах области «красной» зоны не закрыли школы для посещения учениками.

По состоянию на 11 сентября на Тернопольщине зафиксировано 8360 случаев инфицирования коронавирусом (за последние сутки — 245 человек). Всего умерли 99 человек, выздоровели — 3835.