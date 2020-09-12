В Киеве полиция устроила ночную погоню за похитителем девушки

В Киеве полицейские устроили погоню за водителем автомобиля Audi, подозреваемым в похищении девушки.

Как сообщает «Киев Оперативный» в Facebook, 11 сентября около 23:00 по городу Киеву был введен оперативный план-перехват по розыску и задержанию Audi.

«Такие меры вводились из-за того, что якобы водитель этого авто похитил девушку неподалеку со станцией метро Дарница», – говорится в сообщении.

Благодаря камерам «Безопасный город» правоохранители отследили движение подозреваемого, который постоянно менял направления – сначала помчался в сторону Глевахи, а уже через некоторое время вернулся и был замечен на Кольцевой дороге.

«Не теряя времени, патрульные разыскали автомобиль, но водитель не хотел останавливаться на сигналы копов. Началась погоня, которая продолжалась несколько минут. Автомобиль беглеца заблокировали так, что уже некуда было бежать», – отмечает издание.

На месте работали правоохранители, устанавливаются все обстоятельства этого происшествия.



