Жена погибшего Героя пошла на службу в ВСУ вместо него: украинцев тронула история семьи

В сети получила огласку трогательная история семьи погибшего Героя ВСУ Сергея Свища. После смерти защитника его жена решила продолжить дело любимого и пошла в армию, несмотря на то, что осталась одна с маленьким сыном на руках.

О непростом пути семьи Свищ написали на странице волонтерского фонда «Повернись живим» в Facebook. Всего за несколько часов пост с фото защитницы и ее сына, первоклассника Артемки собрал более 10 000 реакций, свыше 200 комментариев и около 500 распространений.

«Сентябрь. Дети Героев пошли в школу, но отвели их туда только мамы. На фото маленькая семья: Ирина и Артем Свищ. Мальчик в этом году стал первоклассником. Артемка знает, что папа его очень сильно любил и сделал все, чтобы сын жил в свободной Украине. А вы никогда не забывайте, что для того, чтобы ваши дети учились спокойно в школах и лицеях, кого-то на Первый звонок отведет уже только мама. А у кого и мама погибла на войне!» – обратились в посте к украинцам.

Волонтеры напомнили, что глава семьи Свищ, командир роты 54-го отдельного гвардейского разведывательного батальона, старший лейтенант Сергей Свищ погиб в январе 2015 года. Трагедия произошла вблизи села Санжаровка в районе Дебальцево (высота 307,5, опорный пункт «Валера»). Маленькому сыну Героя тогда не было еще и двух лет.

Впрочем, несмотря на это, в память о муже мама Артемки вскоре подписала контракт и до сих пор служит в подразделении, где все напоминает о любимом.

В комментариях под постом о семье защитников украинцы поблагодарили их за мирное небо и пожелали счастливой жизни их сыну-первокласснику.

«Папа с небес радуется за вас и гордится вами. И всегда будет рядом с вами», «Как я понимаю, каждое 1 сентября, начиная с 2014, я вела детей в школу сама, ком в горле… Счастья вам и мира» , «Помним и всегда будем помнить, каждый вечер молюсь и прошу Господа, чтобы защитил наших ребят. Всегда благодарна им за то, что мои дети спят спокойно», «Ты будешь счастлив! За твоим плечами – крылья мамы и вечная охрана папы!», «Проклятый «русский мир» с кремляд*ми наделали сирот внезапно, когда мы жили мирной жизнью», – делятся люди своими переживаниями.