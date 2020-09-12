Назван самый полезный гриб: лечит сердце и защищает от онкологии

Врачи рассказали про уникальные свойства грибов и разрушили миф о них

Врачи-диетологи рассказали про самый полезный лесной гриб, который по своим качествам не уступает мясу и даже может частично его заменить. Речь идет про царя леса – белый гриб. Он поможет избежать сердечно-сосудистых проблем и даже может предотвращать онкологию.

Но важно помнить о простых правилах, если вы сами идете в лес на “тихую охоту”, пишет kipmu.

Чем полезен белый гриб

В этом грибе в изобилии имеются пищевые волокна, белок, ферменты, полисахариды. Регулярное употребление в пищу этого гриба снимает проблемы сердечно-сосудистой системы, позволяет успешно справляться с онкологией.

Также вещества, что содержатся в белом грибе, способствуют гармоничной работе щитовидной железы, ускоряется рост ногтей и волос, а еще продукт известен своим огромным набором аминокислот. Гриб поддерживает иммунную систему, является полезным для всего организма в целом. В нем есть фосфор и железо, цинк, кальций, и по витаминно-минеральному набору это один из наиболее богатых продуктов, аналог которому найти крайне сложно.

Диетологи говорят, что гриб может полностью заменить мясо в рационе – если не навсегда, то надолго. Жаль, что белые грибы продукт сезонный. Но грамотный подход к просушиванию и консервации делает продукт доступным на протяжении всего года.

Мифы про лесные грибы

Для многих людей лесные грибы кажутся опасными (даже съедобные), поскольку они могут впитывать токсины из окружающей среды. Но если собирать дары леса в чистом месте, вдали от свалок, дорог и прочих источников загрязнения, то никаких рисков не будет.