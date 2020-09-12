Кравчук заявил, что инспектирование украинских позиций под Шумами было идеей Козака

Совместную инспекцию позиций ВСУ вблизи Шум под Горловкой, которая вызвала волну гнева у украинцев, инициировал заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявил первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук.

По словам Кравчука, 9 сентября на внеочередном заседании ТКГ в форме видеоконференции, когда рассматривали заявление боевиков об уничтожении украинских инженерных сооружений в районе Шум, впервые присутствовал Дмитрий Козак.

Первый президент отметил, что Козак вел себя энергично, «с нотками ультиматума». Он говорил, что Украина должна определиться, будет ли она выполнять Минские соглашения или не будет. Вопрос об украинских траншеях в Шумах подробно обсудили.

А 10 сентября утром представители ОРДЛО выдвинули дополнительные условия, добавив еще три точки, в которых нужно провести новые наблюдения и составить некий протокол, о чем не было речи на заседании ТКГ.

Свои требования боевики подкрепили прицельным огнем позиций, где должна была состояться встреча СЦКК и ОБСЕ.

После обстрелов, по словам Кравчука, украинская сторона отказалась от выполнения новых требований. Он заявил, что функционирование такого рода «инспекции» в будущем будет возможно только после выяснения причин обстрела позиций ВСУ под Шумами.