Україна допустила вибори на окупованому Донбасі без відновлення контролю над ним

Україна може змінити постанову про місцеві вибори, яку раніше ухвалила Рада. Нині вона передбачає, що вибори на окупованому Донбасі відбудуться лише після відновлення над ним контролю.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Про це повідомив представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську Андрій Костін.

За результатами перемовин радників країн «нормандської четвірки» 11 вересня представник Росії, заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що Україна погодилася змінити постанову про місцеві вибори, яку Рада ухвалила 15 липня. Як саме, він не уточнив. Українська сторона, а саме Офіс президента, спочатку про такі домовленості не повідомила.

Тепер Костін таки підтвердив, що вони є. За його словами, йдеться про зміни, які передбачає постанова, внесена в Раду 28 липня депутатом Олександром Качурою.

«Сьогодні на зустрічі було визначено, що на розгляді українського парламенту є проєкт про внесення змін до постанови про призначення місцевих виборів, який передбачає редакцію пункту 4», — розповідає Костін.

Водночас він переконує, що ці зміни до постанови повністю відповідають Мінським домовленостям.

Зазначимо, що раніше представники бойовиків та Росії заявляли про порушення домовленостей, вимагаючи від України провести місцеві вибори і на окупованих територіях.