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Венедіктова розповіла, чи збирається йти у відставку

12.09.2020

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що не писала заяву про свою відставку та не збирається цього робити, вважаючи подібний вчинок безвідповідальним.

Таким чином вона прокоментувала інформацію про свою відставку в інтерв’ю журналісту Савіку Шустерку.

“Заяви за власним бажанням я не писала. Ні вчора, ні тиждень тому, ні місяць, ні коли мене призначали на посаду. Такої заяви не існує. Більш того, я її і не збираюся писати, тому що це безвідповідально”, – підкреслила вона. 

Венедіктова додала, що “прийшла не посидіти в кріслах, а прийшла за змінами, у мене є шанс, і я його не втрачу”.

“Якщо Верховна Рада прийме рішення, що генеральному прокурору Венедіктовій пора вже йти, вони це зроблять в установленому законом порядку: зберуть підписи, викличуть мене, я відповім на всі питання, вони проголосують, і ми побачимо, що буде. Доти, доки Верховна Рада не проявить свою волю, я залишаюся на посаді генерального прокурора. Мені є, що робити”, – запевнила вона.

Венедіктова додала, що зараз займається розробкою стратегії розвитку органів прокуратури, концептом розвитку органів правопорядку.

“А такі чутки, мені здається, що хтось же їх запускає. Я точно знаю, хто”, – резюмувала генпрокурор.

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