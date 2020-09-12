Гражданин Турции продавала украинок в сексуальное рабство у себя на родине

В столице группировка предлагала девушка работу за границей, но никто их не предупреждал, что они будут заниматься проституцией.

В Киеве полиция задержала группировку, которая занималась торговлей людьми. Об этом сообщили в столичном управлении Национальной полиции.

“41-летний уроженец Турции разработал преступный план, согласно которого путем обмана вербовал девушек для трудоустройства за границей, и не сообщал о действительном вид работы и условия, а именно – оказание сексуальных услуг за деньги. Также, он привлек к участию в этой деятельности свою 37-летнюю жену, которая помогала подыскивать девушек”, – рассказала старший следователь отдела расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья личности следственного управления столичной полиции Анастасия Андронова.

Целью преступной группы было создание условий долговой кабалы для потерпевших и путем угроз жизни и здоровью заставить оказывать сексуальные услуги за денежное вознаграждение. Кроме того, муж с женой наладили связь еще с тремя знакомыми, которые организовывали сексуальную эксплуатацию женщин за рубежом.

По данным правоохранителей, сообщники завербовали восемь женщин, которым обещали высокооплачиваемую работу за границей, при этом им не рассказали, что речь идет о проституции. Злоумышленникам грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.