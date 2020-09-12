В Сумской области упал легкомоторный самолет, пилот погиб

В субботу утром, 12 сентября, в поле возле села Дякивка в Сумской области обнаружили легкомоторный самолет, который потерпел крушение. Обстоятельства авиакатастрофы пока неизвестны.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели получили информацию об инциденте в 08:10 утра. На месте они выяснили, что упал легкомоторный самолет, который предварительно идентифицирован как Х-32 “Бекас”. Пилот воздушного судна погиб, других пострадавших не обнаружили.

“На месте падения самолета работает мобильно-оперативная. Привлечено 14 человек личного состава и 4 единицы техники. Обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняют правоохранители”, – говорится в сообщении.