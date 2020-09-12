Украина выдала Турции курдского боевика Озера в обмен на содействие в сорванной «вагнеровской операции», — Бутусов

В обмен на захват «вагнеровцев» в турецком самолете рейса Минск — Стамбул украинская сторона помогла задержать в Одессе одного из самых разыскиваемых турками курдских боевиков — Ису Озера.

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его словам, 10 сентября Национальная разведывательная организация Турции заявила, что Озер был захвачен в Одессе и доставлен самолетом в Турцию. Ранее Озер бежал из Турции и был внесен в «красный» список — список самых разыскиваемых преступников.

«По данным Цензор.НЕТ, в обмен на задержание преступников, которых разыскивали спецслужбы Турции — страны НАТО, спецслужбы Украины могли получить содействие в операции по задержанию «вагнеровцев». Напомним, рейс турецкого самолета 25 июля из Минска в Стамбул мог, по естественным причинам, приземлиться на территории Украины.

Это зависело от решения экипажа самолета, у которого мог возникнуть целый ряд законных поводов принять решение об экстренной посадке», — сообщил Бутусов, добавив, что «сотрудничество в борьбе с терроризмом между Украиной и Турцией могло бы решить любые вопросы между нашими странами в этой сфере».

Главред Цензор.НЕТ напомнил, что среди 28 безоружных российских террористов на борту турецкого самолета находилось 2 преступника, которые сбили украинский ИЛ-76 в аэропорту Луганска 14 июня 2014-го, 2 преступника, которые сбили украинский штурмовик Су-25 над селом Мариновка в июле 2014-го, и 1 преступник, который сопровождал российский зенитно-ракетный комплекс «Бук», сбивший малайзийский «Боинг» МН-17.

«К сожалению, в результате предательства операция по захвату террористов была провалена. Но свои обязательства перед Турцией Украина выполняет — курдского террориста, который пребывал на территории Украины, захватили и вывезли из Украины. Также решительно Украина могла бы бороться и с российским террором, если бы не предатели…

Необходимо расследование и следственная комиссия Верховной Рады», — подытожил Бутусов.