В Вооруженных силах за сутки коронавирус подтвердили у еще 36 человек

В Вооруженных силах Украины на утро 12 сентября болеют COVID-19 636 человек, из которых 36 больных обнаружили за последние сутки.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Медицинских сил ВСУ в Facebook.

«По состоянию на 10:00 12 сентября в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19 болеет — 636 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 36 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19», — говорится в сообщении.

Из новых заболевших на лечении в учреждениях здравоохранения находится 9 человек (Военно-медицинский клинический центр Северного региона — 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного региона — 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона — 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона — 1 военнослужащий, Черниговский военный госпиталь — 2 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 27 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели — 1518 человек, летальных исходов — 6. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 708 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня — 99 человек.