У лосинах та кросівках: Alyosha показала, як гуляє з маленькою донькою

Популярна українська співачка Alyosha нещодавно втретє стала мамою. Артистка насолоджується кожною миттю материнства та проводить час разом із дітьми. Виконавиця поділилася яскравою світлиною, яку зробила під час прогулянки.

Alyosha (справжнє ім’я – Олена Тополя) належить до тих жінок українського шоу-бізнесу, які полюбляють ділитися з шанувальниками яскравими моментами із сімейного життя. Вона часто розповідала про вагітність, коли носила під серцем донечку, а тепер ділиться з багатотисячною аудиторією підписників на особистій інстаграм-сторінці щасливими митями, які назавжди закарбуються в пам’яті.

Alyosha показала прогулянку із донечкою та чоловіком, лідером гурту “Антитіла” Тарасом Тополею. У теплий осінній день сім’я вирушила в парк, де насолодилася спільним проведенням часу.

Образ Alyosha

Для прогулянки зіркова матуся обрала зручний та, водночас, стильний одяг. Вона позувала перед камерою у чорних обтислих лосинах, футболці та коричневому кардигані. Таке вбрання знаменитість поєднала із білими кросівками, що актуальні в цьому сезоні. Хоча після пологів пройшло не так багато часу, проте Alyosha вже в чудовій формі та демонструє прекрасну фігуру.

Волосся зірка вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж, яким підкреслила натуральну вроду.

Поки тепленько, зелененько і татко своїх дівчаток вигулює,

– написала Alyosha.