«Поделим все вызовы на 4 типа»: Степанов рассказал, как изменится время прибытия «скорой» в 2021 году

В следующем году обещают улучшить показатель своевременного прибытия «скорой».

В 2021 году в Украине изменится алгоритм вызова экстренной медицинской помощи. Это должно уменьшить время прибытия «скорой» и облегчить определение ее маршрута в зависимости от состояния пациента.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге 12 сентября, поздравляя медиков с Всемирным днем работников экстренной медицинской помощи.

«В 2021 году меняются алгоритмы диспетчеризации. То есть мы будем делить все вызовы на 4 категории. Это — критический, срочный, неотложный и непрофильный. Это напрямую влияет на время проезда. Если это критический вызов, то» скорая» должна быть практически мгновенно на месте», — сообщил Степанов.

Он также отметил, что на сегодняшний в полностью в сроки прибытия укладывается 31% «скорых», а уже в 2021 году Минздрав хочет увеличить этот показатель до 60%, 2022 — 75%, 2023 — 85%.

Кроме этого, в 2021 году должен измениться принцип экстерриториальности — передвижение «скорых» между областями. К пациенту должна приехать «скорая помощь», которая находится ближе всего к нему, вне зависимости от места прописки, районного деления и тому подобное. Также четко будет определяться маршрут проезда скорой в зависимости от состояния пациента.

Министр в то же время добавил, что все это возможно, когда будет справедливая зарплата медицинских работников. Минздрав предлагает поднять ее. На «экстренку» уже повысили тариф, дополнительно выделив 1 260 000 гривен. В этом году планируют докупить еще около 400 автомобилей «скорой помощи».