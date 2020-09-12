Девушка отрезала себе руку пилой ради миллиона евро по страховке

В Словении 22-летняя Юлия Адлесич отрезала себе руку выше запястья циркулярной пилой, чтобы получить более миллиона евро страховки. Об этом сообщает ВВС.

В начале 2019 года девушка договорилась со своим парнем о том, что он поможет лишить ее части руки. Годом ранее она подписала контракты с 5 страховыми компаниями.

Девушка заявила, что пострадала, когда пилила ветки и ее отвезли в больницу. Отрезанную руку Юлия и ее парень намеренно «забыли», чтобы сделать инвалидность необратимой, однако власти вовремя обнаружили конечность и медики пришили ее на место.

Прокуратура установила, что за несколько дней до инцидента парень Юлии искал информацию о том, как работают искусственные руки. На суде девушка не признала свою виновность и сказала, что никогда бы намеренно не отрезала себе руку.

«Никто не хочет быть калекой. Моя молодость разрушена. Я потеряла руку в 20 лет. Только я знаю, как это произошло», — заявила она в ходе процесса.

Если бы схема мошенников сработала, они бы получили полмиллиона евро сразу и свыше 3 тысяч евро в месяц пожизненно в качестве пособия по инвалидности. Суд признал Юлию виновной в мошенничестве со страховкой и приговорил ее к двум годам лишения свободы, а ее парня — к трем.