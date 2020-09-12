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В Кривом Роге почти 250 шахтеров уже десятый день продолжают подземную забастовку

12.09.2020

В Кривом Роге по состоянию на утро субботы, 12 сентября, десятый день продолжается подземная и наземная акция протеста шахтеров Криворожского железорудного комбината.

Об этом сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец у себя на странице в Facebook.

«Десятые сутки 241 горняк шахт Криворожского железорудного комбината продолжает подземную акцию протеста. И хотя пресс-служба КЖРК поспешила дать релиз о подписании Меморандума — очень бегло в нем отметила, что документ подписан только одной стороной. Со стороны правления КЖРК. Горняки оставили переговоры, не согласовав предложенные условия. Поэтому подземная и наземная акции протеста в Кривом Роге продолжаются», — говорится в сообщении. 

Уточняется, что по состоянию на утро субботы, бастуют на следующих шахтах: 

  • Октябрьская – 27 шахтера;
  • Родина – 80 шахтеров;
  • Терновская – 56 шахтеров;
  • Гвардейская – 78 шахтеров.

В Кривом Роге десятый день продолжаются протесты шахтеров. Фото: facebook.com/MykhailoVolynets

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