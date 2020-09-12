У процесі виборів ЗМІ мають бути бізнесом, – Айвазовська

У процесі виборів ЗМІ повинні бути бізнесом. Якщо вони відіграють іншу роль – перетворюються на інструмент пропаганди. Таку думку під час участі у “Донбас Медіа Форумі” висловила Ольга Айвазовська, голова правління громадянської мережі “ОПОРА”.

Про це повідомляє UATV.

“Щодо ангажованості-незаангажованості медіа у процесі виборів, чітку відповідь на це питання нам дає виборче законодавство. У виборах ЗМІ повинні бути бізнесом. Якщо вони відіграють іншу роль – вони перетворюються на інструмент пропаганди, – наголосила експерт. – Під час виборів ЗМІ не можуть подавати жодної інформації про кандидата, його діяльність, активність, програми в інший спосіб, ніж оплатний. І ця оплата має здійснюватися офіційно, з виборчого фонду, у спосіб, визначений законодавством”.

Також Ольга Айвазовська звернула увагу на те, що медіа не мають нині боятися змін, які відбулися у виборчому законодавстві.

“Ті законодавчі акти, які регулюють діяльність медіа, залишилися традиційними, у старій редакції і не містять якихось обмежень. Зокрема і щодо агітаційної кампанії у соціальних мережах“, – сказала очільниця “ОПОРИ”.