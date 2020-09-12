The Telegraph: ВМС Великобритании возглавили арктическую миссию НАТО, призванную блокировать господство России за Северным полярным кругом

ВМС Великобритании продемонстрировали России, что она не может чувствовать себя чересчур свободно в Арктике. Они возглавили международную оперативную группу военных кораблей и самолетов, которые прошли по ледяному коридору на Крайнем Севере.

В рамках этой миссии, которая стала первой подобной операцией за последние 20 лет, фрегат типа 23 «Сазерленд» вместе с силами Соединенных Штатов, Дании и Норвегии продемонстрировали свою приверженность принципу свободы навигации над Северным полярным кругом.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Великобритания намеревается нарастить свою активность в Баренцевом море в ближайшие годы. По его словам, таяние морских путей на Крайнем севере позволит наполовину сократить время транспортировки коммерческих грузов, переправляемых из Китая в Европу.

Некоторым это может принести огромную прибыль, однако такие страны, как Россия, которая чувствует свою «стратегическую уязвимость», могут попытаться бросить вызов принципу свободы навигации.

Во время операции в Баренцевом море фрегат типа 23 «Сазерленд» ВМС Великобритании при поддержке вспомогательного судна «Тайдсприн» руководил оперативной группой, включавшей в себя эскадренный миноносец типа «Арли Берк» ВМС США и фрегат «Тур Хейердал» ВМС Норвегии.

В операции приняли участие более 1 200 военнослужащих из четырех стран. Поддержку операции обеспечивали американский патрульный самолет Р-8 «Посейдон» и датский патрульный самолет «Челленджер».

В операции также были задействованы истребители «Тайфун» британских ВВС при поддержке самолета-заправщика «Вояджер». Британские истребители «Тайфун» ранее базировались в Исландии, но они никогда не проводили операции над Северным полярным кругом.

Фрегат «Сазерленд» британских ВМС провел свою оперативную группу через целую серию маневров, проверяя их способность вести боевые действия на поверхности воды и на глубине в одном из самых суровых регионов на планете.

Осуществление рутинных действий, таких как дозаправка в море, в условиях арктического холода в незнакомых водах — это очень важное учебное упражнение, обеспечивающее эффективную интеграцию между союзниками.

Том Уивер, командующий оперативной группой и командир фрегата «Сазерленд» ВМС Великобритании сказал: «Это была чрезвычайно результативная операция на Крайнем Севере. Эта операция стала удивительной возможностью отточить навыки команды моего корабля в изнурительных и неблагоприятных условиях, а также более тесно поработать с нашими ключевыми союзниками в невероятно важном регионе».

Заявление министра обороны Великобритании о готовности нарастить активность в Баренцевом море доказывает, насколько большой стратегический интерес это регион представляет для альянса НАТО.

Российский военно-морской флот, который в основном базируется в районе Мурманска на северо-западе России, стремится занять господствующие позиции в этом регионе, поскольку он контролирует северные подходы к Атлантическому океану.

Доступ в открытое море имеет огромное значение для России, потому что ей необходимо обнаруживать местоположение британских, французских и американских субмарин, которые, согласно распространенному мнению, патрулируют эти воды.

Моря, связующие Гренландию, Исландию и Великобританию, уже давно считаются важным морским участком для НАТО. Если удастся сдержать Россию над этой линией, у НАТО будет гораздо больше свободы в Атлантике.

По некоторым данным, множество гидрофонов, называемых гидроакустической системой обнаружения, размещены на морском дне вдоль линии противолодочной обороны НАТО между Гренландией, Исландией и Великобританией. Хотя эти технологии успели устареть, и большая часть оборудования нуждается в ремонте и обновлении, эта система является мощным оружием в арсенале НАТО. Эти гидрофоны способны улавливать звуки, издаваемые российскими кораблями и субмаринами, в частности их двигателями. Затем эти звуки анализируются и сравниваются с другими данными, в частности с фотографиями военных учений и заходов в порты. В результате аналитики западной разведки получают более ясное представление о том, какие корабли российского ВМФ пытаются проникнуть в северную Атлантику.

Министр обороны Великобритании заявил, что Россия также использует территории Крайнего Севера для проведения экспериментов с ее новыми системами вооружения, в том числе подводными лодками, и что «мы многое можем узнать» в этом районе.

«В наших интересах — защищать северные подходы. Выдвигаясь за пределы родины, можно обеспечивать ее защиту», — сказал министр обороны Великобритании.

Последние несколько лет российские военные запускают ракеты большой дальности на тысячи километров из различных точек в Северном Ледовитом океане. В рамках текущей операции и в рамках будущих операций ВМС Великобритании корабли будут действовать в пределах 100 морских миль от российского побережья.

Как и в Черном море, где Россия в одностороннем порядке ввела военные зоны огневого поражения в попытке запугать Украину, попытки контролировать доступ и транзитные маршруты через Арктику представляют собой «ненадлежащее использование» зон безопасности, подчеркнул министр обороны.

Он также предупредил, что Россия попросила страны согласовывать свои маршруты за 48 часов до прохождения по ним, что противоречит нормам международного морского права. Пока Великобританию не просили выполнять эти просьбы.

«Принцип соблюдения международного морского права имеет очень большое значение для такой страны, как Великобритания, которая стремится поддерживать свободную торговлю», — сказал Уоллес.

Он также добавил, что Арктика в будущем станет частью «привычной зоны операций» для ВМС Великобритании: «Это не нацелено на провокацию. Мы просто расширяем свое присутствие и продвигаемся вперед».

По словам Уоллеса, возможность создания британских сил передового базирования станет одной из тем Комплексного обзора по международной, оборонной политике и политике безопасности.

Доминик НИКОЛС, The Telegraph (Великобритания)