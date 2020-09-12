Путин собственными руками уничтожает все возможности для поглощения Беларуси Россией – Портников

Для того, чтобы понять весь драматизм событий, которые мы наблюдаем в соседней Беларуси, нам стоит обратиться к собственному, украинскому опыту и вспомнить, как начинался Майдан 2013–2014 годов и кто был заинтересован в крахе режима Виктор Януковича.

На конец 2013-го режим Януковича окончательно изжил себя, хотя ни сам украинский президент, ни члены его семейства об этом не догадывались и были уверены, что глава государства уверенно победит на выборах в 2015 году. Тем не менее, недовольных попытками Януковича выстроить в стране семейный клептократический режим было предостаточно.

Януковича воспринимала как предателя патриотически настроенная часть общества, которая не могла простить ему заигрывание с Москвой, Харьковские соглашения, закон Кивалова-Колесниченко и репрессии против оппозиции. Но Янукович стал неприемлем и для украинских олигархов, которые понимали, что в случае укрепления семейного режима они неизбежно утратят свои позиции. Достаточно вспомнить пример Игоря Коломойского, который предпочёл обанкротить собственную авиакомпанию, только бы она не досталось ненавистной семье.

Одновременно в Януковиче сомневались и в Москве – главным образом потому, что не могли простить человеку, воспринимавшемуся в качестве кремлёвского ставленника, постоянного заигрывания с Западом. А решение подписать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом могло поставить крест на интеграции Украины в Евразийский экономический союз и последующем присоединении территории нашей страны к Российской Федерации.

Таким образом, в ослаблении Януковича были заинтересованы практически все. А те, кого ещё можно было с натяжкой отнести к его сторонникам – часть населения индустриального востока – были слишком пассивны, чтобы защитить режим в случае его краха и в любом случае считали, что любая такая поддержка – от участия в бандформированиях наемников-титушек до присутствия на альтернативных митингах в поддержку власти – должна быть щедро оплачена.

Достаточно было любого мало-мальски значительного повода, чтобы костёр недовольства разгорелся. И этот повод легко нашелся: Кремль дожал украинского президента, тот отказался от европейской интеграции страны, начались протесты, которые переросли в Майдан после избиения студентов. И эти протесты на первом этапе не вызывали ни раздражения олигархических кланов, ни особого беспокойства в Кремле.

Олигархи считали, что ослабевший Янукович просто вынужден будет поделиться с ними властью и опасность построения семейной диктатуры исчезнет сама собой. А в Москве были уверены, что теперь, когда сотни тысяч людей оказались на улицах Киева и других городов Украины, а Янукович потерял всякую возможность маневрирования между Россией и Западом, открываются новые возможности для включения Украины в российскую сферу влияния. Именно поэтому олигархи прямо или косвенно содействовали Майдану, а Москва постоянно подталкивала Януковича к как можно более жёсткому ответу на протесты, понимая, что этот жёсткий ответ превратит украинского президента в изгоя и сделает единственным его союзником Владимира Путина. И в результате этой совместной энергии украинского народа, украинской олигархии и Кремля режим пал, хотя ни олигархи, ни Кремль на это не рассчитывали и вынуждены были выстраивать новую тактику поведения в ситуации, к которой они были изначально не готовы.

Путин вместо поглощения Украины стал работать над операцией по присоединению Крыма и удержанию новой украинской власти от интеграции с Западом с помощью открытия второго фронта на Донбассе, Коломойский защищал свое имущество в Приднепровье, Ахметов гудел в гудок…Так мы с вами оказались в новой реальности, а Янукович в Ростове, так навсегда оказался уничтоженным миф об украинско-российском братстве, который сейчас щедро полит кровью защитников Украины от российской агрессии. А начиналось все с планов ослабить диктатора, лишить его самоуверенности, сделать более сговорчивым.

В Беларуси все происходит по аналогичному сценарию. Очевидно, что большая часть жителей этой страны устала от многолетнего неадекватного и неэффективного правления Александра Лукашенко. Но белорусским президентом недоволен не только собственный народ. Им недовольны и в Москве, так как многолетние усилия Путина по поглощению Беларуси или хотя бы по созданию институциональных возможностей по её поглощению оказались нереализованными из-за упрямства Лукашенко, который никак не хочет расставаться с собственным поместьем, а деньги у России хочет брать.

Выборы в Беларуси было решено использовать для ослабления позиций беларуского президента, для создания условий по обеспечению возможностей для поглощения Беларуси. Тем более что и сам Лукашенко, который на протяжении многих десятилетий тщательно зачищал беларуское политическое поле от всех тех политиков и общественных деятелей, кто был готов защищать беларуские национальные интересы, создал для этого все возможные условия. Да и на этих выборах ситуация повторилась. Именно поэтому среди оппонентов Лукашенко практически не оказалось людей, не то чтобы думающих о европейском выборе Беларуси, но хотя бы говорящих на беларуском языке.

Москва, таким образом, не рисковала ничем. Она могла блефовать, обнадёживать оппозиционных кандидатов, связанных с российскими элитами, пугать Лукашенко собственной вовлеченностью в избирательную кампанию, чтобы уже потом, после неизбежной фальсификации итогов выборов прийти беларускому президенту на выручку и заставить его подписать интеграционные документы в ситуации, когда Лукашенко будет лишен возможности маневрировать между Россией и Западом.

В принципе пока что ситуация внешне развивается по российскому сценарию. Но как в Киеве в 2013-м , так и в Минске в 2020 году россияне не смогли просчитать масштабов национального недовольства диктаторским режимом и последствий своей неизбежной и бескомпромиссной поддержки репрессивных действий этого режима по отношению к собственному народу. Да, беларусы не остаются на улицах своих городов, как оставались украинцы, не создают лагерей сопротивления, которые могли бы противостоять оккупационному по своей сути лукашенковскому режиму. Но они последовательно выходят на улицы день ото дня, демонстрируя несогласие с той критической ситуацией, которая сложилась в их стране в результате правления одного из самых отвратительных персонажей современной Европы.

А Кремль столь же последовательно и упорно поддерживает политику этого персонажа, девальвируя в глазах беларусов все достижения российской пропаганды, которые десятилетиями внедрялись в умы жители этой страны с помощью лживого российского телевидения, этого ящика позора. И, таким образом, на наших глазах, вопреки первоначальным намерением Путина происходит неизбежное цивилизационное расставание русского и беларуского народов. То есть происходит то, что в 2014-м году происходило в Украине.

И вскоре мы вспомним, что украинский и беларуский народы имеют куда больше цивилизационного и ценностного сходства между собой и, разумеется, с другими народами бывший Речи Посполитой – поляками и литовцами, чем цивилизационного и ценностного сходства с русскими, которые в результате неизбежного развала своей империи – а мы именно его сейчас и наблюдаем – естественным образом остаются среди славянских народов в одиночестве, зато в куда большей степени сближаются с народами Поволжья и Азии, с которыми они действительно имеют куда более серьезные цивилизационные и ценностные пересечения.

Но это так сказать глобальное отступление. А суть в том, что весь советский морок лукашенковского режима отступает, но не заполняется содержанием «русского мира», а заполняется собственно беларуским национальным содержанием. Если первые дни протестов мы могли ещё наблюдать, как люди выходят протестовать под государственными красно-зелёными флагами, навязанными Лукашенко и не имеющими никакого отношения к беларускому народу, то сейчас никаких других цветов протеста, кроме бело-красно-белых, мы на улицах Минска и другие беларуских городов просто не увидим. Просто нет других стягов. А вслед за символикой начнут меняться и ценностное ориентиры, и культурные, и начнёт сдавать свои позиции русский язык, который в дни тягостных раздумий все же опора для русских, а не для беларусов. И постепенно Беларусь станет обычной европейской страной. А эпоху Лукашенко буду вспоминать с ужасом и раздражением.

Понятно, что произойдёт это не сразу. Что у Путина сейчас есть все возможности заставить беларуского президента подписать любые интеграционный документ. Проблема только в том, что подписывать документы будет ненавидимый народом правитель и отказ от этих документов будет в беларуском политическом сознании сочетаться с необходимостью ухода Лукашенко. Закавыка в том, что каждый новый шаг Москвы по поддержке беларуского президента будет не усиливать, а ослаблять российские позиции в Беларуси.

И это трудно даже сравнивать не только с ситуацией Януковича, но даже с ситуацией армянского президента Саргсяна, которого Путин практически принудил отказаться от соглашения об ассоциации с ЕС и вступить в Евразийский экономический союз. Потому что на момент отказа Януковича и Саргсяна от европейской интеграции своих стран в их легитимности как глав государств никто не сомневался, общество хотело от них диалога и объяснения своих действий. Да и тогда, когда Саргсян подписал соглашение о Евразийском экономическом союзе, никто в Ереване не ставил под сомнение его право это сделать. Именно поэтому после революции в Армении внешнеполитические обязательства предыдущей власти не ставились под сомнение ни новой властью, ни новой оппозицией.

А беларусы теперь будут напрямую увязывать интеграцию и сохранение диктатуры – хотя в первоначальные планы Путина это, очевидно, не входило.

Поэтому у российского президента нет хороших ходов в этой ситуации, хотя он и может считать, что выигрывает, как в 2014 году считал своим большим достижением аннексию Крыма. Если Путин будет и дальше поддерживать Лукашенко и помогать ему удержаться у власти, он окончательно свяжет в беларуском национальном сознании диктатуру и Россию, кровопролитие и Россию, насилие и Россию. Если он согласится с уходом Лукашенко и демократизацией Беларуси, то даже победа пророссийского кандидата на президентских выборах не будет гарантировать соблюдение российских интересов.

Потому что это будет уже другая Беларусь, Беларусь, в которой будет происходить реальная политическая борьба, в которой правда будет соперничать с российской пропагандой, в которой любой интеграционный документ придётся обнародовать и защищать. И в которой сотни тысяч людей будут способны выйти на улицы и защищать независимость собственной страны – не будет уже Лукашенко, способного отдать приказ об их разгоне.

Именно поэтому в эти дни Путин собственными руками уничтожает все возможности для поглощения Беларуси Россией. Как, между прочим, в 2014-м он собственными руками уничтожил все возможности для поглощения Украины. В этом и состоит его историческая роль.