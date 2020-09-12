В продажу поступила бюджетная версия Geely Icon

об обновленном кроссовере Icon.

Главной новостью стало появление бюджетной версии, что может стать новым толчком для роста спроса.

Силуэт кузова и необычную конструкцию передних фар в Geely сохранили – из экстерьера отметим появление новых оттенков кузова, а также иной дизайн колесных дисков. Новый Geely Icon построен на платформе BMA, которая была разработана вместе с компанией Volvo.

При длине в 4 350 мм колесная база автомобиля достигает 2 640 мм. Из функционала после обновления отметим появление системы автоматической парковки, а также современных камер кругового обзора. В салоне автомобиля отметим строгие формы, контрастное цветовое исполнение, а также яркую цифровую приборную панель.

Изюминкой станет атмосферная подсветка салона, которая будет установлена более чем в 30 различных точках. Под капотом Geely Icon находится 1,5-литровый турбомотор, который был разработан совместно с компанией Volvo.

Его отдача составляет 177 л.с., а работает он в тандеме с 7-диапазонным «роботом».