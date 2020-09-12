Резніков: Україна нічого не обіцяла, але в парламенті є проєкт коригування постанови про місцеві вибори

На переговорах політичних радників «нормандської четвірки» в Берліні українська сторона не обіцяла переглянути постанову Верховної Ради про проведення місцевих виборів. Проте в парламенті справді зареєстровано ініціативу, яка містить корективи до постанови.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів глава української делегації в Берліні, віцепрем’єр-міністр, міністр із питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.

Як пояснив Резніков, було б некоректно під час зустрічі політичних радників обговорювати втручання в суверенітет українського парламенту.

«Ніхто не брав на себе обговорювати компетенції українського парламенту чи втручатися в його суверенітет», — підкреслив він.

Однак, за його словами, в парламенті наприкінці липня було зареєстровано пропозицію щодо коригування постанови про місцеві вибори, про що були проінформовані представники Росії.

«Вони проінформовані, що є ініціатива українських депутатів, самостійна ініціатива, не пов’язана ні з чиєю позицією. Ця ініціатива, якщо я не помиляюся, була запропонована після початку режиму припинення вогню, її можна перевірити на сайті ВР. Ні Козак, ні інші політичні радники не збираються втручатися в суверенітет парламенту», — додав Резніков.