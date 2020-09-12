Власники Tesla Model Y знайшли під капотом нових електромобілів ізоляційну стрічку і дерев’яні бруски

Кілька власників Tesla Model Y поділилися зображеннями в Інтернеті, на яких показані шматки дерева, химерно прикріплені до конденсатора з рідинним охолодженням (LCC) електричного позашляховика.

LCC, що використовується Tesla, діє як теплообмінник, і з якоїсь дивної причини Тесла використовувала дешевий шматок штучної деревини по краях цієї життєво важливої частини.

На форумі Tesla Motors Club власник моделі Y опублікував зображення, на якому зображені два шматки дерева, розташовані по двох краях LCC. Ці шматки дерева сидять поверх зеленої стрічки і закріплені на місці за допомогою великої стяжки. LCC знаходиться під передньою панеллю, і власник помітив це лише після того, як витратив більше 10 годин, намагаючись виправити прогалини в електричній панелі SV.

Не минуло багато часу, як інші власники Model Y підключилися до теми, щоб опублікувати свої фотографії. У інших також є окантовка зі штучного дерева, а У інших – біла окантовка. Один з учасників форуму припускає, що LCC, можливо, не був розроблений для горизонтального монтажу, тому Tesla вирішила закріпити його свого роду стяжкою. Щоб стяжка не тиснула повільно на кути конденсатора, навколо кромки накладена окантовка.